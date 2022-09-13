رسالة مثيرة.. الهلال أكثر نادي “ظلم” ولولا اللجان لحصد 100 بطولة

أكد الصحفِيْ الرياضي عيسى الروقي أن نادي الهلال هُو النادي الأكثر تعرضا للقمع فِيْ السعودية، ولولا الظلم لكان المتصدر قد فاز بأكثر من 100 بطولة.

الهلال يفرض نفسه على منصات التتويج بنجومه وإداراته المستقرة وجمهُوره الكبير، حيث يسيطر القائد على معظم البطولات المحلية والإقليمية فِيْ السنوات الأخيرة، ويستمر القائد فِيْ المنافسة رغم العقوبة المفروضة عليه بحرمانه من التسجيل. .

ويعادل فريق نادي الهلال الأول لكرة القدم، الشباب على صدارة جدول دوري روشان السعودي لموسم 2022-2023 برصيد 9 نقاط، بشباك نظيفة فِيْ ثلاث مباريات.

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وكتب عيسى الروقي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” يوم الثلاثاء “استعرضنا التاريخ، وشاهدنا مقاطع من المباريات القديمة والنهائيات، وتعلمنا الكثير من الأحداث والقرارات الصادرة عَنّْ اللجان”.

وتابع الإعلامي الرياضي “أكدنا أن أكثر المظلومين هُو الهلال، ورغم ذلك فإن الفارق مع أقرب منافسهم الآن هُو 30 بطولة، ولولا الظلم لكان الهلال أكثر”. 100 بطولة “.

وختم عيسى الروقي كلماته المثيرة للجدل برسالة غامضة، دون أن يكشف عَنّْ من كان يقصدها، قائلاً “الحسد سبب كذبهم على الهلال”.

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الجدير بالذكر أن الهلال هُو أنجح الأندية فِيْ الدوري، فقد فاز بها ثمانية عشر مرة، وفاز بكأس الملك 9 مرات، وفاز بكأس ولي العهد 13 مرة، وفاز بكأس الاتحاد السعودي 7. مرات والمؤسس مرة وكأس السوبر العربي مرتين.

إقليمياً، فاز الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا أربع مرات أعوام 1991 و 2000 و 2022 و 2022 وفاز بكأس الكؤوس الآسيوية مرتين فِيْ 1997 و 2002، كَمْا توج بلقب كأس السوبر مرتين فِيْ 1997 و 2000.