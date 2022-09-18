رسالة مثيرة من المريسل عَنّْ حمد الله.. “كل عام وجرحي بخير”

نشر عبد العزيز المريسل، الإعلامي المعروف بانتمائه لنادي النصر، رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، مرفقة بصورة له مع عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر. الاتحاد. .

ويشارك حمدالله فِيْ مباريات الاتحاد عقب رفع المركز السعودي للتحكيم الرياضي إيقافه، إثر أزمة التسريب الصوتي، وهُو سبب رفع النصر شكوى ضد مهاجمه السابق وإدارة العميد.

وكتب المرسل عبر حسابه على تويتر مر عام وأنا أول عاشق يشعل شمعة لأنه أصيب فِيْ عيد ميلاده. أهلا وسهلا بكَمْ فِيْ الحب وحفلاته .. كل عام وجرحي بخير “.

واستحضر الصحفِيْ ذكرى رحيل الحمد الله عَنّْ صفوف الانتصار، حيث كتب “مر عام على انفصالك، صوتك وشوقك”.