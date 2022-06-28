رسالة مثيرة من جوميز بعد تتويج الهلال بالدوري السعودي

أرسل الفرنسي بافِيْتيمبي جوميز والمهاجم التركي غلطة سراي والهلال السابق، رسالة إلَّى المدرب بعد فوز الفريق بلقب الدوري السعودي للمحترفِيْن.

وفاز الهلال باللقب فِيْ اليوم الأخير، بعد فوزه على الفِيْصلي (2-1) فِيْ المباراة التي واجهتهم على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، فِيْما تعادل الاتحاد مع الباطن، على ملعب مدينة ري عبدالله الرياضية بجدة (0-0).

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رسالة جوميز بعد تتويج الهلال بالدوري السعودي

وهنأ الفرنسي جوميز لاعبي الهلال والجهاز الفني والجماهِيْر بعد فوزه باللقب للمرة الثالثة على العرش.

وتابع “يسعدني أن أرى استمرار سيطرة الهلال على البطولات فِيْ السعودية وآسيا”.

يشار إلَّى أن جوميز كان له تجربة احترافِيْة ناجحة مع الهلال منذ تعاقده فِيْ موسم 2022، وحقق العديد من البطولات المحلية والقارية مع الفريق، بالإضافة إلَّى المشاركة فِيْ كأس العالم للأندية وحصوله على المركز الرابع.