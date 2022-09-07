رسالة مثيرة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك ترعب الهلال

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة إلَّى لاعبي فريقه الكروي الأول، قبل المباراة المثيرة ضد الهلال فِيْ كأس السوبر لوسيل.

مَوعِد حفل الهلال والزمالك والقناة الناقلة

يستضيف ملعب لوسيل فِيْ قطر مباراة الهلال والزمالك، يوم الجمعة المقبل فِيْ تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تُذاع مباراة الهلال والزمالك على beIN Sports 1 HD Premium، بأداء صوتي للمعلق حسن الهِيْدوس.

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منافس الهلال فِيْ كأس لوسيل. هداف الزمالك مرعب ومعجزة مصرية خالدة.

تصريحات عاطفِيْة لمرتضى منصور بشأن مباراة الزمالك والهلال

وجه رئيس الزمالك رسالة تحفِيْزية لنجوم فريقه قبل مواجهة الهلال، تشير إلَّى قوة المنافس السعودي، لكنه أكد للاعبين العبقريين البيض قدرتهم على التغلب على القائد.

وقال مرتضى فِيْ تصريحات متلفزة عبر قناة ناديه، إن الهلال فريق قوي، لكن لاعبي الزمالك أقوى منهم، وطالب بعدم الخوف من وجود سبعة أجانب مع القائد.

وتابع، فوز الزمالك على الهلال فِيْ مجد قوته فِيْ السوبر المصري السعودي، موسم 2022، بهدفِيْن لواحد.

يشار إلَّى أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطري أعلنت عَنّْ إقامة مباراة بين أبطال الدوريين السعودي والمصري على استاد لوسيل الذي سيستضيف نهائي مونديال “الدوحة 2022”.