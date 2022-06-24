رسالة مدح الاب

موقع اقرأ افضل يقدم لكم رسالة مدح للوالد، رسالة قصيرة لوالدي والدي العزيز حفظك الله وحفظك، ورسالة للأب العزيز، وكلمات عن الأب، وكلمات عن الأب الصالح. . نعلم أن الأب يلعب دورًا كبيرًا جدًا في استقرار الأسرة. حيث يعتبر عمود المنزل والدرع الواقي لأسرته من ظروف وتقلبات الحياة، ولا يشعر إلا من عاش في منزل بدون أب بقيمة وعظمة الأب لأنه سيشعر الدونية والفراغ اللذين يتركهما الأب. الحمد على الدور الأساسي الذي لا يمكن تجاهله، أتمنى ألا يعجبك.

رسالة الحمد من الأب

لا شك أن الأبوة مهمة نبيلة لا يمكن لصاحبها أن يتخلى عنها، ولكن يجب أن يكون دائمًا مسؤولاً بنفس القدر تجاه أسرته وأولاده، وبالنسبة له اليوم قررنا تسليط الضوء من خلال فقرات مقالنا على مجموعة من رسائل مدح للوالد شاركها مع ابائك تابعنا.

رسالة الحمد من الأب

الأب هو الشخص الوحيد الذي لا يحسد ابنه على موهبته. أنا مدين لكل ما أنجزته وما أتمنى تحقيقه من شرف والدي. اتساع الكون لا يساوي أبدًا قدرة قلب أبي.

أبي الحبيب أهدي لك هذه الكلمات .. يا من أغلى مني بين جانبي .. وأعز إليّ من روحي التي تتدفق في جسدي .. الذي أجد فيه من أجد. قدرة الصدر ونعومة الجانب. من مصائب وآلام الدهر.

قلب الأب هبة رائعة من الله. أبي، لم أجد صندوقًا يضمن لي أنه هو. إنه مصدر الرقة السامية، ومصدر الحب النقي.

ابي صرخت بكلمة ابي لكني لم اجد كلمة تمحو ما بداخلي الا انه لم اجد عالما يحويني الا هو.

الأب يساوي أكثر من عشرة أساتذة. عندما احتجت إلى وطن يحميني وآمن يؤويني، اتصلت بوالدي.

أبي، أنت في عيون الناس، يا أبي، ولكن في رأيي، فإن الملاك الأكثر روعة يقبلني، وإذا استطعت، فسأعطي حياتي لك.

أبي العزيز أبعث لك باقات من حبي وإحترامي وعبارات تنبع من قلبي .. وإذا لم يستطع حبر قلمي أن يعبر عن مشاعري نحوك .. مشاعري أعظم من سطورهم على الورق .. لكني لا يسعني إلا أن أدعو الله تعالى أن يوفقك ذخرًا لنا .. ولا تحرمنا من مصادر حبك وحنانك.

لم يخبرني أبي كيف أعيش، لقد عاش، وجعلني أشاهده.

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رسالة صغيرة إلى والدي

رسالة صغيرة إلى والدي

ابي ثم ابي اللهم اتركه في ودائعك واحفظه واحفظه لقلبي.

أبي، أنت في عيون الناس، يا أبي، ولكن في رأيي، فإن الملاك الأكثر روعة يقبلني، وإذا استطعت، فسأعطي حياتي لك.

ثم رأيت نور الحياة من خلال أبي، اللهم اجعله نورًا أبديًا.

الأب يساوي أكثر من عشرة أساتذة.

أعطاك أبي دقات قلبي ونبضاتي، وتبقى تاجًا على رأسي وتبقى ملكًا على روحي.

فقال الأب لابنه انظر إلى أين تخطو فأجاب.

ابنه، انتبه، أبي، لأني أتبع خطىك.

أنت يا أبي أنت شمعة البيت .. وبفراقك كم عانيت. افتقدك وأبكي .. وخلال الشهر الكريم دعيت إليكم.

بارك الله فيك فوق راسي انت اغلى من روحي وحياتي وحياتي.

يا فتى، أنت حزين القلب، متألم، متى تعود وتفرح القلوب

قلب الأب لا ينام إلا بعد أن تغفو القلوب كلها.

والدي العزيز يحفظك الله ويحفظك

والدي العزيز يحفظك الله ويحفظك

ابي الغالي حفظك الله وحفظك تاجا على رؤوسنا وجزاكم الله العافية.

إنه الشخص الذي لم أسير معه قط على طريق دون أن أراه أمامي، وهو يزفته.

يارب احفظ ابي لي ولا تحرمنا من اجره ولا تغرينا من بعده واغفر لنا وله واجمعنا معه في جنات النعيم يا رب العالمين. أ

اللهم اجلب الصبر والراحة على اهله وانزل عليهم بحكمك.

ابي مصدر الامل يا جدي … اليك ابعث رغبتي ورغبتي … اعظم قلب موجود … فاحفظه لي يا رب من كل شر.

اللهم ثبتهم على الكلمة الجازمة في الدنيا والآخرة وفي يوم ثبوت الشهادة.

اللهم نفذ وعدك لمن وعدت في كلمتك، وللصالحين، فالخير يعود من جنات عدن، وتنفتح لهم الأبواب، ويستريح هناك.

ربي احفظني، أب لا يفتقر إلى شيء معي وامنحه الحياة لأنه منحني كل ما أريد.

في عيون العالم أنت أبي، وفي عيني أنت العالم، حفظك الله ورعاه.

رسالة لأبي العزيز

رسالة لأبي العزيز

إلى والدي الحبيب والعزيز كل تعبيرات الشوق والشوق قليلة ولا تعبر عن شوقي إليك.

والدي العزيز، أرسل رسالتي إليك، وأنا متأكد من أنك تقصد خيرًا بالنسبة لي، وأنا أدرك تمامًا أنه لو سمح الله لك بأفضل ما في العالم كله، لما أعطيته لي، و كنت سأضعها بين يدي، وكان من الممكن أن تسود فرحتك بالنظر إلي بينما كنت في هذا الخير على فرحتك. القطعه من فمك وحتى لو كنت جائعا في معدتك وتضعها في فمي وتخلع فستانك ولو كان الجو باردا تلبسني وتأكد انك تريد لرؤيتي في أفضل وأعلى منصب، حتى لو كان ذلك على نفقتك.

والدي العزيز، أنت النور الذي ينير حياتي، والمصدر الذي أشرب منه الحب والحنان. اريد ان يكون كل يوم احتفالك يا حبيبي الله يحميك لي واخواتي كل الحياة الى جانبنا.

أبي العزيز، لقد كنت تراقبنا عندما تجولنا في أحلامنا، وعملت معنا في يومك عندما كنا في الصباح، وبذلت مجهودك العظيم، أيها الأب الراضي والمتواضع.

كلمات عن حق الأب

كلمات عن حق الأب

السلام عليكم ابي الحبيب اسال الله ان يجمعني قريبا بك يا امي واخواني.

إذا كانت الأمومة حنانًا، فالأبوة هي الأمان.

عندما تكبر سأجعلك صديقي وعندما أكبر عاملني كأحد أطفالك، لكن لا تجعلني أشعر بهذه الطريقة!

يسألني الناس ما هو أجمل عطرك قلت رائحة أبي في ملابسي بعد أن عانقته.

كما في المنزل، أنت والدي، عندما أتحدث عنك، كل شيء يبتسم في وجهي.

“الأب الشمعة التي تشتعل لتضيء ظلام الأبناء، وهو الأمل الذي لا ينتهي في عيون أبنائه، وهو الرباط الذي يعتمد عليه الإنسان في مصائبه ومتاعبه”.

أبي بالنسبة لك في عيني صورة تفتخر بها كل الصور.

لطف الأب أعلى من القمم ولطف الأم أعمق من المحيط. شعور.

مما أحبه كثيرًا، تمنيت أن يأخذني الموت قبله.

أنا مدين لكل ما أنجزته وما أتمنى تحقيقه من شرف والدي.

“لا أحد مثل الأب، لا أحد يحل محله، ولا أحد يأخذ مكانه في القلب”.

أفتقد أبًا لن يعود أبدًا ولن يأتي مثله أحد، إذا كانت الأمومة حنانًا فالأبوة هي الأمان.

شعور ! أفتقد أبًا لن يعود أبدًا ولن يأتي أحد مثله.

كلمات عن الاب الطيب

كلمات عن الاب الطيب