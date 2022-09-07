رسالة نارية .. تعليق رئيس الاتحاد على تعليق عقوبة حمد الله

أبدى أنمار الهِيْلي، رئيس نادي الاتحاد، استعداده لإرسال عدة رسائل تعقيبًا على قرار مركز التحكيم بوقف عقوبة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وكانت لجنة المحترفِيْن السعودية قد أصدرت عقوبة بحق حمدالله، بتوقيف المهاجم المغربي لمدة “4 أشهر”، فِيْ إطار مفاوضات مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية لعقده، مع الفريق الأول للنادي. نصر.

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، تلقيه رسالة رسمية من مركز التحكيم الرياضي السعودي، تفِيْد بإيقاف العقوبة الصادرة عَنّْ لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم بحق اللاعب عبدالرزاق حمدالله. وبالتالي يحق للاعب المشاركة مع الفريق من المباراة القادمة.

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نشر أنمار الهِيْلي، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين الصغير “تويتر”، صورة للمهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله بقميص الاتحاد، معلقًا “عَنّْدما يكون لمؤسسة رياضية عادلة درجات متفاوتة من التقاضي، يعمل فريق قانوني. بالنادي والحكام القانونيين بمركز التحكيم الرياضي السعودي، نشكركَمْ على قبول طلبنا بوقف الحكَمْ بحق الكابتن عبدالرزاق حمدالله.

وأضاف رئيس الاتحاد “قرار مركز التحكيم يؤكد السعي لتحقيق العدالة فِيْ إصدار القرارات فِيْ مختلف درجات التقاضي فِيْ نظامنا الرياضي”.

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