رسالة نارية من الزمالك بشأن عقوبة كهربا

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف النادي من المصالحة مع محمود عبد المنعم كهربا بعد إيقافه 6 أشهر.

وقال أمير في تصريحات متلفزة “الزمالك قوي ويعرف كيف يحصل على حقوقه، وأن لديهم ثقة في قضية محمود عبد المنعم كهربا”.

وأوضح “كهربا خسر قضيته في الفيفا والمحكمة الرياضية ورفضنا كل الحلول الودية والتزمنا باستلام أجر لاعبنا دفعة واحدة”.

وأكد “ما حدث سيكون درسًا لأي لاعب قبل أن يهرب من ناديه، وأي نادي يحاول دفع أي لاعب للهرب”.

وعن الانتصار على المقاولين قال “تعهدنا بالقتال من أجل كل مباراة ولن نتحدث عن حجج أو مبررات، وقميص الزمالك له قوة خاصة بغض النظر عمن يكون في الفريق”. “

وختم “سنلعب كل المباريات القادمة لنفوز، ولدينا ثقة في اللاعبين الشباب، وأتمنى أن تكون السياسة في الفترة المقبلة هي دعمهم، وسيكون لهم دور مع الفريق في المستقبل. . “

تغلب الزمالك على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهم ظهر اليوم في الدوري المصري الممتاز.