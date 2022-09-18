“رسالة هامة”.. المسحل يجتمع بالأخضر الأولمبي قبل السفر لكرواتيا

أشاد ياسر المشعل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بالانضباط الشديد فِيْ الالتزام بالمواعيد للانضمام إلَّى منتخب تحت 23 سنة قبل السفر إلَّى كرواتيا.

التقى ياسر المشعل، الأحد، بلاعبي وموظفِيْ منتخب تحت 23 سنة بمقر إقامة الفريق بالرياض، على هامش المباراة قبل أن يسافر إلَّى كرواتيا لبدء المعسكر التحضيري الذي يستمر حتى عشرين فِيْ المائة. سبعة فِيْ سبتمبر، كجزء من مراحل الاستعداد لتصفِيْات كأس الاتحاد الآسيوي 2024 تحت 23 عامًا.

وأشاد ياسر المشعل بلاعبي المنتخب الأولمبي السعودي، والاهتمام الكبير والاهتمام بتقديم أنفسهم بالشكل الأمثل خلال تمثيل البلاد، متمنياً لهم التوفِيْق فِيْ مراحل الاستعداد للتصفِيْات الآسيوية.

وعقد لاعبو الأخضر حصصهم التدريبية الليلة على استاد الملك فهد الدولي، بإشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، وطبق خلالها اللاعبون تدريبات تكتيكية وبدنية.

ومن المقرر أن تغادر البعثة “الخضراء” فِيْ ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين متوجهة إلَّى كرواتيا لبدء المعسكر التحضيري الذي يشمل المشاركة فِيْ البطولة الدولية الودية.

يشار إلَّى أن المنتخب الوطني تحت 23 سنة سيزور كرواتيا فِيْ افتتاح البطولة الودية يوم الخميس 22 سبتمبر، وسيواجه منتخب مقدونيا الشمالية يوم الاثنين 26 سبتمبر.