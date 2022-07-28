[رساله أهلية حساب المواطن] مَوعِد رسالة الأهلية لاستحقاق أغسطس 2022 الاستعلام عبر ca.gov.sa

رسالة أهلية حساب المواطن، والتي يأمل الجميع أن تصل إلى الهاتف المحمول فِيْ غضون أيام قليلة، للمسجلين الجدد الذين قاموا بتحديث بياناتهم على منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبرنامج حساب المواطن. إيداع الرفض والاعتراض فِيْ الوقت المناسب يوفر برنامج المواطن السعودي رقم اتصال موحد مع الوزارة لحساب المواطن للاستفسارات.

مَتَّى يتم دراسة أهلية حساب المواطن (التسجيلات الجديدة)

تبدأ دراسة الأهلية بعد اليوم الأول للتسجيل فِيْ 6 يوليو 2022 حتى 16 يوليو، وذلك لدراسة أهلية أغسطس 2022 ويتم ذلك بعد ة البيانات المقدمة ودخل الفرد والأسرة و رقم الإجازة البنكية لخفض الراتب، ويدرس الحساب الطلبات فِيْ غضون 22 يوم عمل، وسيتم دراسة الأهلية للتسجيلات لشهر سبتمبر بعد 16 يوليو، وسيستمر التسجيل الجديد فِيْ البرنامج لمدة أربعة أشهر.

[رساله أهلية حساب المواطن] تاريخ خطاب استحقاق حق الاستفسار أغسطس 2022 عبر ca.gov.sa

تصل رسالة الاستحقاق الخاصة بحساب المواطن المسجل فِيْ البرنامج الجديد على الهاتف المحمول، حيث يتم قبول الأهلية أو رفض طلب التفويض، وبيان سبب الرفض فِيْ الرسالة، والباب مفتوح أمام الاعتراضات. قبله يصرف راتب شهر القانون الجديد فِيْ رسالة تويتر حساب المواطن

إذا أكَمْلت تسجيلك أو أعدت تقديم طلبك قبل 16 يوليو، فسيتم اعتبارك مؤهلاً ويحق لك الحصول على دفعة أغسطس التالية خدمة العملاء انظر المزيد من الموقع الإلكتروني انظر رقم هاتف الموقع 19911. البريد الإلكتروني info @ hrsd.gov.sa. ساعات العمل 0730 صباحا – 0230 مساءا.

مَوعِد صرف الراتب من حساب المواطن ورفع الاعتراضات.

يبدأ التسجيل فِيْ البرنامج مرة أخرى فِيْ 6 أغسطس ويستمر حتى 16 أغسطس للتأهل للحصول على راتب أغسطس 2022.

يتم الإعلان عن أهلية حساب المواطن بعد التحقق من البيانات فِيْ 1 أغسطس.

تفتح الوزارة باب الاعتراض فِيْ اليوم التالي لمدة ثلاثة أيام.

يُدفع راتب شهر آب فِيْ العاشر من الشهر.

مَتَّى يتم التحقق من استحقاق المواطن وتاريخ الصرف

ستدرس الوزارة الطلبات المقدمة من المسجلين بعد 16 يوليو للحصول على ترخيص سبتمبر 2022، بشرط أن يستمر التسجيل لمدة ثلاثة أشهر، وسيقوم المسجلون السابقون بتحديث بياناتهم وانتظار إعلان الأهلية فِيْ أغسطس.

استعلام الأهلية 2022