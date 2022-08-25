رسميا|مفاجأة فِيْ الهلال.. تعرف على مَوعِد “انتهاء” عقوبة كنو

كشف المحامي الرياضي أحمد الشيخي عَنّْ مَوعِد “عودة” النجم العالمي محمد كانو ؛ للمشاركة فِيْ أولى مباريات فريق الهلال لكرة القدم مرة أخرى.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق أنه تم تعليق Kno لمدة “4 أشهر” ؛ عَنّْ تجديد عقده مع الهلال رغم توقيعه لنادي النصر بعد دخوله وقت الفراغ.

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ومنذ قرار الإيقاف، شارك النجم الدولي فقط فِيْ المباريات “الودية” للزعيم والمنتخب السعودي، فِيْما غاب عَنّْ جميع المباريات الرسمية.

* مَوعِد عودة محمد كنو لمباريات الهلال

وفِيْ هذا السياق، أشار شيخي فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، إلَّى أن قرار القبض على كنو صدر فِيْ 1 مايو 2022.

وأوضح القانوني الرياضي، أن المسابقات الرسمية فِيْ المملكة العربية السعودية، للموسم الرياضي 2022-2022، انتهت رسمياً فِيْ 27 يونيو.

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وأشار إلَّى أنه تم تعليق عقوبة كنو مؤقتا مع انتهاء منافسات 2022-2022، وستعود مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد الذي يبدأ الخميس.

لا تحسب الانقطاعات بين موسمين فِيْ العقوبات المفروضة على اللاعبين من قبل الجهات القضائية المختصة.

وعليه أعلن أحمد الشيخي أن عودة محمد كانو مرة أخرى إلَّى مباريات نادي الهلال ستكون فِيْ 26 أكتوبر 2022.