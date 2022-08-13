رسمياً الأهلي يشارك في كأس مصر

اتحاد الكرة، في كلمته أمام مطالب الأهلي، بتغيير رئيس لجنة الحكام، ونقل ملف حكم فار في مباراة فاركو للتحقيق، وأكد في الخطاب أن النقص. إعلان عقوبات على حكم var وفقا للوائح الاتحاد، والتي تمنع إعلان الحكام للعقوبات من أجل ضمان استقرار المسابقات وعناصر النظام.

وأكد اتحاد الكرة أن هذا الملف أرسل بالكامل قبل أيام إلى الخبير الأجنبي كلاتينبورج كأول مسؤول عن نظام التحكيم، للتحقيق في جميع المواقف القانونية والفنية واتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة.

تم نقل ملف حكم حكم الفيديو المساعد في مباراة الأهلي وفاركو بالدوري للتحقيق لاتخاذ الإجراءات التصحيحية، دون الإعلان عنها وفق لوائح المنظمة … وبعد عرض الأمر بشكل كامل. لمجلس إدارة النادي. وتقرر أن يشارك فريق الأهلي في كأس مصر وكأس السوبر المصري.

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي عدة قرارات، في بيان رسمي، بعد أزمة مباراته أمام فاركو، وطالب بما يلي

المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت مصداقيتها ونزاهتها.

طالبوا بإيقاف الحكم من “حكم الفيديو المساعد” في مباراة الأهلي الأخيرة حتى يتم التحقيق معه فيما فعله.

عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم “كأس مصر – سوبر مصري” حتى يتم تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

استكمال مباريات الدوري العام مع الشباب واللاعبين العائدين من الإصابات.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة الساعة 800 مساء غد الأحد، على ملعبي الأهلي والسلام في دور الـ16 لكأس مصر.