رسمياً الإعلان عن تعديل مواعيد الاختبارات النهائية للفصل الثالث 1443 وموعد اختبارات الدور الثاني

الإعلان رسمياً عن تعديل مواعيد الامتحانات النهائية للفصل الثالث 1443 وموعد امتحانات الدور الثاني. تكون مدة الإجازة الصيفية شهرين قبل بدء العام الدراسي الجديد 1444 حسب التقويم الأكاديمي المعلن من وزارة التربية والتعليم ، ويستعد أولياء الأمور لها بعد معرفة نتائج الطلاب لنهاية العام الدراسي سواء للانتقال إلى فصول جديدة أو إلى مراحل جديدة من الدراسة ، وكذلك الطلاب المسجلين في الجامعات.

موعد إمتحانات نهاية العام للفصل الثالث 1443

موعد الامتحانات النهائية للفصل الثالث من العام الدراسي الحالي 1443 والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق وكان من المقرر عقده يوم الإثنين 20 يونيو 2022 وتم تعديل موعد إمتحانات نهاية العام الدراسي الذي سيكون يوم الاثنين 27 يونيو 2022.

موعد الاختبار التحريري للفصل الثالث يوم الاثنين 27 ذو القعدة 1443 هـ.

كما أن موعد انتهاء الامتحانات التحريرية لنهاية العام سيكون في الأول من ذي الحجة 1443 هـ.

ثم يكون موعد الامتحانات الشفوية النهائية يوم 20 ذو القعدة 1443 هـ.

موعد إمتحانات الدور الثاني 1443

ومن المقرر أن تعقد امتحانات الدور الثاني للطلاب الذين لم ينجحوا في امتحانات الفصل الثالث النهائي ورسبوا في بعض المواد ولم ينجحوا علامات النجاح. العاشر من ذي الحجة 1443 هـ ، ويكون موعد انتهاء الجولة الثانية هو الثاني والعشرون من ذي الحجة 1443 هـ.

موعد إجازة نهاية العام الدراسي 1443

تكون العطلة نهاية العام الدراسي الحالي 1443 مع انتهاء اليوم الأخير من امتحانات الدور الثاني للطلبة الراسبين ، حيث ستكون إجازة نهاية العام الدراسي يوم 12 ذو الحجة 1443 هـ. .

تاريخ بدء العام الدراسي الجديد 1444

وبحسب ما أعلنه مجلس الوزراء السعودي ، فإن موعد بدء الدراسة للعام الجديد 1444 في المملكة العربية السعودية سيبدأ من 1/2/1444 هـ لجميع المستويات الأكاديمية في المملكة ، والتاريخ. نهاية إجازة العام الدراسي تكون في 4/12/144.