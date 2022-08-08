رسمياً محمد عمر يقود الإتحاد حتى نهاية الموسم

أعلن الحساب الرسمي لنادي اتحاد الإسكندرية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الكابتن محمد عمر تولى إدارة فريق كرة القدم الأول بالنادي، حتى نهاية الموسم.

وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد بالإسكندرية برئاسة الأستاذ محمد مصيلحي على التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن محمد عمر، بعد الاجتماع الذي عقد اليوم، وتم الاتفاق على أن ستكون مهمة الجهاز التدريبي الجديد حتى نهاية الموسم الحالي 2022 2022، بناءً على رغبة الكابتن محمد عمر، وتم تشكيل الجهاز التدريبي الجديد على النحو التالي – الكابتن / محمد عمر – المدير الفني كابتن / محمد نور – كابتن عام المدرب / مجدي بهلول – مدرب حراسة المرمى – كابتن / عصام ربيع – مدرب

كابتن / يوسف حمدي – مدرب

بالإضافة إلى الفريق الإداري والطبي الحالي للفريق.

ومن المقرر أن يتولى الجهاز الجديد قيادة تدريبات الفريق غدا الثلاثاء 9 أغسطس 2022، تمهيدا للمباراة القادمة أمام النادي الإسماعيلي في إطار مباريات اليوم الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز والتي من المقرر أن تكون. أقيم يوم الخميس 11 أغسطس 2022 على استاد الإسماعيلية.

ويحتل الاتحاد المرتبة 13 في ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 29 مباراة.