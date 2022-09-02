رسمياً.. مصر تعفِيْ المصانع من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات

نشرت الجريدة الرسمية فِيْ مصر قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 61 لسنة 2022، بأن تتحمل وزارة المالية المصرية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فِيْ ممارسة 19. الأنشطة الصناعية، لمدة 3 سنوات تبدأ من أول يناير 2022.

صناعة النسيج، الصناعات الهندسية، الصناعات التعدينية، الصناعات المعدنية، صناعة الجلود، الخشب والأثاث، صناعة السيارات، صناعة الورق ومنتجاتها، الطباعة والنشر، صناعة مواد البناء، البورسلين، الصينية، الحراريات، الصناعات الإلكترونية والكهربائية، الصناعات التحويلية، صناعة الأسمنت والحديد والسيراميك والصناعات الدوائية والصناعات الطبية والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية والإنتاج النباتي والحيواني.

لكي تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة المستحقة على الأنشطة، يشترط أن يكون النشاط مسجلاً فِيْ الاقتصاد الرسمي للدولة، وأن يتم استخدام العقارات المبنية التي يتم تكبد الضريبة عليها بالفعل فِيْ الممارسة. من النشاط.

ولا يخل القرار بحق مصلحة الضرائب العقارية فِيْ تحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة السابقة حتى نهاية عام 2022.

قدر وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط ما تتحمله خزينة الدولة من قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية لمدة ثلاث سنوات بنحو 3.3 مليار جنيه.