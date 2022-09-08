“رسمياً” معدلات القبول الموحد 2022 في الأردن ورابط تسجيل الرغبات إلكترونياً admhec.gov.jo ،تتزايد مؤشرات البحث الإلكتروني في الاوقات الأخيرة عن مفاتيح التنسيق ومعدل القبول الخاص بالإلتحاق بالتخصصات العلمية والفنية والمهنية وذلك بعد الانتهاء من عمليات تصحيح نتائج توجيهي وإعلانها بشكل رسمي مؤخراً ،كذك عن أفضل الجامعات والكليات داخل وخارج الأردن.

رسوم القبول الموحد 2022 في الأردن

بدأ الطلاب بتكثيف البحث عن رَابِطْ التنسيق ومعدلات القبول الموحدة 2022 فِيْ الأردن بعد إعلان نتائج الطلاب من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية، والتواصل مع وحدة تنسيق القبول لجميع الجامعات فِيْ الأردن، مما يسمح للطلاب الناجحين فِيْ المدارس الثانوية بالتسجيل. فِيْ المجالات التي يرونها ضرورية لتحقيق أهدافهم، وقد تم بالفعل فتح رَابِطْ التنسيق الإلكتروني وتفعيله لبدء استقبال رغبات الطلاب.

تعرف على رسوم القبول الموحد لعام 2022 فِيْ الأردن

لا شك أن معدلات القبول الموحد لعام 2022 تختلف من جامعة إلى أخرى، وكذلك الحد الأدنى للمعدل التنافسي للحصول على درجة البكالوريوس، كَمْا أنه يعتمد على التخصص فِيْ كل جامعة، حيث تقوم كل جامعة بإنشاء نظامها الجديد الخاص بها كل عام. . للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل الأردني.

مؤشرات معدلات القبول الموحد 2022 في الأردن

أعلن مجلس التعليم العالي، عبر الموقع الرسمي للوزارة، عن سياسة جديدة فِيْ رسوم القبول الموحد لعام 2022 فِيْ الأردن لقبول الطلاب على مستوى واحد.

معدلات القبول بجامعة آل البيت 2022.

الهندسة الطبوغرافِيْة ورسم الخرائط 80.15.

الهندسة المدنية 80.10.

الهندسة فِيْ الطاقات المتجددة والمستدامة 83.20.

نظم المعلومات الحاسوبية 05.76.2022.

الحوسبة 78.35.

علم البيانات والذكاء الاصطناعي 78.50 مليون.

الفِيْزياء 71.15.

الرياضيات 74.75.

علوم الأرض والبيئة التطبيقية 66.65.

الكيمياء 74.60.0000.

علوم الحياة 75.30.

إدارة الأعمال 77.10.

محاسبة 79.15.

التمويل والمصارف 74،95،000.

العلوم السياسية 75.50.

اللغة العربية وآدابها 82.10.

اللغة والأدب / فرنسي-انجليزي 78.55.0000.0000.

الإسبانية – الإنجليزية 81.65.0000.0000

التاريخ 78.85.

معلمة صف / امرأة 77.05.2022.001.

القانون 87.15.

الفقه وأصوله 75.95.

أصل الدين 75.40.000.

جدير بالذكر أنه يمكن لجميع الطلاب تسجيل رغباتهم من خلال الموقع. وحدة تنسيق القبول الموحد فِيْ الأردن دخول الموقع وملء البيانات بالاسم والرقم الوطني وغيرها، ثم البدء فِيْ ملء الرغبات حسب الأولويات وعند الانتهاء اضغط على زر “تسجيل البيانات”. تتنوع الجامعات الأردنية من سنة إلى أخرى حسب عوامل كثيرة منها تنسيق وإعداد الطلاب المتقدمين لهذه الجامعات وحسب سوق العمل للتخصصات فِيْ الجامعات، حيث تقوم كل جامعة بتحديد نظام جديد كل عام للتخصصات اللازمة. لسوق العمل الأردني.

“رسمياً” معدلات القبول الموحد 2022 في الأردن ورابط تسجيل الرغبات إلكترونياً admhec.gov.jo كذلك وضعت الوزارة عدد من البرامج والخدمات التي تسهل على الطلاب الإطلاع على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجامعات للطلبة المتفوقين.