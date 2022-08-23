رسميا.. إطلاق “اسم جديد” على دوري المحترفِيْن السعودي

أعلن الدوري السعودي للمحترفِيْن عَنّْ توقيع اتفاقية رعاية جديدة مع شركة روشان، المطور العقاري الوطني، وشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

تتضمن الاتفاقية رعاية لقب الدوري ؛ لمدة خمس سنوات بقيمة 478 مليون ريال سعودي، ليصبح الاسم الجديد “دوري الروشان السعودي”.

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أعرب المهندس عبدالعزيز العفالق، رئيس مجلس إدارة دوري المحترفِيْن السعودي، عَنّْ سعادته لاستمرار الارتباط مع روشان وتطوير تلك الرَابِطْة، بعد النجاح الذي تحقق خلال الموسم الماضي، وتحقيق الاتفاقية السابقة لجميع أغراضها والتي يطمح إليها الطرفان.

وقال “علاقتنا مع روشان تمثل قيمة خاصة، حيث تمكنا معًا من تكوين شراكة نوعية، وكان لذلك أثر فِيْ تعزيز القيمة السوقية لدوري التي تعتبر الأفضل والأكثر متابعة فِيْ المنطقة”.

وأضاف العفالق “نحن نعرف روشان وندرك قيمته فِيْ سوق التطوير العقاري، ونحن واثقون من قدرة هذه الجمعية على استكَمْال جهُوده لتحقيق عوائد كبيرة لعشاق الرياضة فِيْ المملكة ولجماهِيْر الدوري السعودي”. حول العالم.

* البيانات الرسمية بعد الشراكة الجديدة

من جانبه، أعرب السيد عبدالعزيز الحميدي، المدير التنفِيْذي لدوري المحترفِيْن السعودي، عَنّْ فخره بالشريك “روشان”، وقيمه السامية تماشياً مع استراتيجية الاتحاد، مشيراً إلَّى أول تجربة ناجحة. فِيْ الشراكة بين الطرفِيْن.

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وأضاف الحميدي “نحن سعداء بالقيمة المضافة التي حققتها الشراكة لكلا الطرفِيْن، ونسعى معًا للحفاظ على هذه المكاسب بفضل هذه الشراكة”.

من ناحية أخرى، قال ديفِيْد جروفر الرئيس التنفِيْذي لمجموعة Roschen Group “إن أهمية كرة القدم فِيْ المملكة واضحة، بعد رعايتنا للموسم الأخير من الدوري السعودي، وتغيير اسم النسخة الجديدة”.