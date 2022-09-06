رسميا.. إيقاف نجم الرائد 6 مباريات بعد واقعة “البصق”

كشفت لجنة الأخلاقيات والانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم عَنّْ قراراتها بحق لاعب الرائد البرازيلي رينيه سانتوس فِيْ سياق حادثة “البصق” فِيْ مباراة الوحدة.

أشارت لجنة الانضباط إلَّى أن رينيه دوس سانتوس تلقى بطاقة حمراء مباشرة بسبب البصق على لاعب من الفريق المنافس، وفقًا لتقرير حكَمْ المباراة.

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وجاءت قرارات اللجنة على النحو التالي

أولاً تقرر أن اللاعب الأكبر رينيه دون سانتوس خالف المادة (48-1-4) من لائحة الأخلاق والانضباط.

ثانياً إيقاف لاعب الرائد / رينيه دوس سانتوس (6) لمدة ست مباريات، منها الإيقاف التلقائي للبطاقة الحمراء المباشرة، فِيْ جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فِيْها.

ثالثا لاعب الرائد رينيه دوس سانتوس مطالب بدفع غرامة 60 الف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

رابعاً القرار القابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الأخلاق والانضباط.

سانتوس وحادثة “البصق”

حقق الرائد فوزا 1-0 على الوحدة فِيْ مباراة الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن الجولة الثانية من دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023” (انظر التفاصيل). . من الحزب).

وفِيْ الدقيقة 90 + 2 أصدر حكَمْ المباراة بطاقة حمراء مباشرة للاعب رينيه سانتوس. للبصق على لاعب الوحدة جان دافِيْد بوغال بعد مشادة كلامية بين اللاعبين.

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