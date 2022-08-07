رسميا.. اتحاد الكرة يُعلن تعيين روجيريو ميكالي مدربًا للمنتخب الأوليمبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين المدرب البرازيلي روجيريو ميكالي مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي.

ونشر حساب اتحاد الكرة على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة ميكال وكتب “رسميًا روجيريو ميكالي مدرب الفريق الأولمبي”.

🔴 ✍🏻 روجيريو ميكالي هو رسميًا مدرب الفريق الأولمبي#encourageegypt pic.twitter.com/GDsYWdB3VI

– EFA.eg (EFA) 7 أغسطس 2022

وأكد المنفذ، مجدي عبد الغني، في وقت سابق، أن الاتحاد المصري لكرة القدم عين البرازيلي روجيه روميكالي مدربًا للمنتخب الأولمبي المصري.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية “عين الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام البرازيلي روجيه روميكالي لقيادة المنتخب الأولمبي المصري”.

وأوضح “روجر روميكالي سيرافقه مساعدان ومخطط تنزيل، وسيصل الأربعاء المقبل لتوقيع العقود”.

كان روميكالي يدير في السابق الفريق الأولمبي البرازيلي وفاز بميدالية ذهبية في أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو.

وكان ميكالي (53 عاما) قد درب سابقا كروزيرو البرازيلي ونادي الهلال السعودي الموسم الماضي.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم شكر شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي السابق.