رسميا.. اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على خفض استهلاك الغاز الروسي

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تقليص استهلاك الغاز الروسي رسميًا.

فِيْ وقت سابق اليوم، اعتبر رئيس الوزراء التشيكي جوزيف سيكيلا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن خفض شحنات الغاز الروسي الذي أعلنته شركة غازبروم يوم الاثنين هُو “دليل جديد” على أن أوروبا يجب أن “تقلل اعتمادها على الإمدادات”. الروسية فِيْ أقرب وقت ممكن.

وقال سيكيلا قبل اجتماع مع نظرائه فِيْ الكتلة المكونة من 27 دولة فِيْ بروكسل للاتفاق على خطة لخفض استهلاك الغاز فِيْ الكتلة “الوحدة والتضامن هما أفضل سلاحين لنا ضد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”. “أنا واثق من أننا سنظهر ذلك اليوم.” .

أعلنت شركة غازبروم يوم الاثنين أنها ستخفض شحنات الغاز إلَّى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم إلَّى 33 مليون متر مكعب يوميا ابتداء من غد الأربعاء.

وقالت الشركة إنها أوقفت تشغيل توربين آخر بسبب “مشكلة فنية فِيْ المحرك”.

وقالت فِيْ حسابها على Telegram، إن الطاقة الإنتاجية لمحطة الضغط فِيْ بورتوفايا ستبلغ 33 مليون متر مكعب فِيْ 27 يوليو، وهِيْ تمثل حوالي 20٪ من إمكانات خط أنابيب نورد ستريم، مقارنة بنسبة 40٪ حاليًا.

اقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي على الدول الأعضاء خفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15٪ على الأقل، اعتبارًا من أغسطس المقبل، من أجل قضاء فصل الشتاء دون مواجهة كارثة كبيرة.

شكلت شحنات الغاز الروسي نحو 40٪ من واردات الاتحاد الأوروبي حتى العام الماضي.

تنص خطة بروكسل، التي ناقشتها الدول الأعضاء فِيْ وقت سابق اليوم، على أن كل دولة “تبذل كل ما فِيْ وسعها” لخفض استهلاكها من الغاز بين أغسطس 2022 ومارس 2023 بنسبة 15٪ على الأقل مقارنة بمتوسط ​​الفترة نفسها خلال الخمس سنوات. سنوات. آخر.

فِيْ حالة “مخاطر النقص الشديد”، تدعو بروكسل إلَّى تفعيل آلية الإنذار بعد التشاور مع الدول، والتي بموجبها يصبح خفض الاستهلاك بنسبة 15٪ “ملزماً” للدول الـ 27.

سعر الغاز الأوروبي

واصل سعر الغاز الأوروبي ارتفاعه يوم الثلاثاء، ليصل إلَّى أعلى مستوى له منذ سعره القياسي فِيْ مارس آذار، بعد يوم من إعلان مجموعة غازبروم الروسية عَنّْ خفض جديد للإمدادات لأوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم.

تم تداول غاز TTF الهُولندي، الغاز الطبيعي المرجعي فِيْ أوروبا، بسعر 189.75 يورو لكل ميغاواط / ساعة، بعد أن تجاوز 190 يورو لكل ميغاواط / ساعة، مسجلاً المستويات التي شهدتها بداية الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا.