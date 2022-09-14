رسميا.. استبعاد نجم الاتحاد من مباراة الخليج!

استبعد المدرب البرتغالي نونو سانتو، أحد نجوم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، من المشاركة فِيْ مباراة الخليج، بحسب آخر البيانات الصحفِيْة، الأربعاء.

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يعيش فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فِيْ ظروف جيدة مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، بعد أن حافظ على شباكه نظيفة فِيْ 3 من المباريات الثلاث التي خاضها فِيْ الدوري السعودي “روشن”، متبقيًا برصيد 7 نقاط، من انتصارين وتعادل، لا خسارة.

رسمياً .. استبعد نجم الاتحاد من الحفلة الخليجية!

وأشارت صحيفة الميدان الرياضي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى استبعاد النجم محمد الصيعري من قائمة منتخب الاتحاد لكرة القدم الأول ضد الخليج.

وأوضح أن محمد الصيعري الذي انضم صيف 2022 من الفِيْصلي لا يزال مصابا.

ولم يتمكن السياري حتى الآن من المشاركة مع الاتحاد فِيْ أي مباراة سواء كانت رسمية أو ودية رغم الآمال المعلقة عليه من قبل الجمهُور الاتحادي لتعويض عبد الرزاق حمدالله إذا عاد للإيقاف أو كان مرتبطا. له. إذا تخلص من العقوبة المفروضة عليه فِيْ مسألة التسجيلات الصوتية.

وأوضحت الصحيفة أن محمد الصيعري بصدد العودة للتدريبات الجماعية للفريق الأول، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة، لذلك سيكون جاهزا بشكل كامل عَنّْدما يواجه النصر فِيْ 2 أكتوبر.

يشار إلَّى أن الاتحاد سيستضيف خليجي غدا، مساء الخميس، فِيْ المباراة التي ستجمعهم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الرابعة من دوري “روشن” السعودي.