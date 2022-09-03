رسميا| استقالة عضو “المنازعات” بعد قضية الهلال.. والأهلي السبب

وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم رسمياً على “استقالة” كَمْال الموسى عضو غرفة تسوية المنازعات.

وأثارت “الخلافات” الجدل فِيْ الأيام الأخيرة، بعد قراره “حرمان” نادي الهلال من عقود “فترتي تسجيل” ؛ عَنّْ حالة النجم العالمي محمد كنو.

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قرار الغرفة ؛ وجاء ذلك بعد تجديد عقد الزعيم كنو “28 عاما” رغم أنه وقع على منافسه الانتصار بعد دخوله وقت الفراغ.

* بيان اتحاد الكرة .. وعلاقة النادي الأهلي

وكشف اتحاد الكرة فِيْ بيان رسمي، السبت، عَنّْ اعتذار كامل الموسى عَنّْ استمرار عمله أمام الكاميرا. الذي تمت الموافقة عليه رسميًا.

من جهته نفى الصحفِيْ الرياضي أحمد اللقان أن تكون استقالة الموسى مرتبطة بأزمة قضية كنو.

وأشار اللوقان فِيْ تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر”، إلَّى أن الموسى استقال من منصبه فِيْ “الخلافات”. استعدادا لمنصب مدير كرة القدم بالنادي الأهلي.

لعب كامل الموسى فِيْ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من 2010 إلَّى 2016.

يذكر ان وليد معاذ نائب رئيس غرفة تسوية المنازعات استقال ايضا من منصبه. يتولى رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي.