رسميا| استقالة “مسؤول كبير” فِيْ الاتحاد.. والحائلي يرد

أعلن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي، تقديم أحد أعلى المناصب بالنادي، استقالته من منصبه. فِيْ سياق قضية النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وتقدم النصر بشكوى رسمية للجنة المهنية السعودية تضمنت “تسجيلات صوتية”. وفِيْه اتهم نادي الاتحاد وقادته بـ “التفاوض” مع الحمد الله، خلال فترة عقده مع قلعة العلم.

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من جهتها قررت “الاحتراف” حرمان الاتحاد من عقود “فترة قياسية”، مع ايقاف حمدالله ومدير النادي مشغل نادي السعيد “4 اشهر”، والمدير العام، حامد البلعاوي “6 أشهر”.

مشعل السعيد يستقيل من منصبه

وفِيْ هذا السياق، كشف الاتحاد فِيْ بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن مشعل السعيد مدير الفريق الأول لكرة القدم قدم استقالته من منصبه.

وأشار العميد إلَّى أن إدارة أنمار الهِيْلي قبلت رسميا هذه الاستقالة، شاكرا إياه على العمل الذي قام به خلال الفترة الماضية.

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وأكد الاتحاد أن السعيد حقق إنجازات كبيرة عَنّْدما كان لاعبا فِيْ الفريق الأول لكرة القدم.

وتمنى نادي الاتحاد “حظا سعيدا” للمدرب السابق للفريق فِيْ مستقبله المهني والاجتماعي.