رسميا.. الأنجولي باستوس ينتقل إلَّى الأهلي

أعلن النادي الأهلي عقده الرسمي مع الأنجولي بارتولوميو كيسانجا المعروف باسم “باستوس”، وذلك قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الصيفِيْة لأندية الدوري الأصفر فِيْ الدرجة الأولى.

أنهى الأهلي التوقيع الرسمي للإجراءات مع المدافع الأنجولي باستوس، بحضور رئيس النادي وليد عبد الرزاق معاذ، الليلة “الخميس”.

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انتقل المدافع باستوس إلَّى الأهلي من العين خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة، بعد إقراض اللاعب إلَّى روسيا من قبل روستوف.

بدأ باستوس مسيرته مع بترو لواندا الأنجولي، ثم انتقل إلَّى روستوف الروسي عام 2013، ثم لعب باستوس بقميص لاتسيو الإيطالي عام 2016، ثم انتقل إلَّى نادي العين فِيْ أكتوبر 2022، وعاد إلَّى روستوف على سبيل الإعارة من العين، خلال عام 2022. -موسم 2022.

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لعب باستوس 217 مباراة مهنية لأندية مختلفة، سجل خلالها 16 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وسبق أن لعب باستوس 22 مباراة فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن، سجل فِيْها هدفِيْن، وشارك فِيْ 68 مباراة فِيْ مسابقة الدوري الإيطالي، سجل فِيْها 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

وأغلق الأهلي عددًا من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة، حيث تعاقد مع التونسي يوسف العبدلي (مهاجم) والجامايكي لويس جرابان (مهاجم) والبرازيلي رينان ريبيرو (حارس المرمى) والبرازيلي إبراهِيْم الزبيدي (الظهِيْر الأيسر) والأرجنتيني. ليساندرو الزوغراي (أقصى اليمين)، نايف كريري “الظهِيْر الأيمن”.

يحتل الأهلي المركز الحادي عشر فِيْ تصنيف الدوري الأصفر من الدرجة الأولى، موسم 2022-2023، بعد 3 مباريات، برصيد 4 نقاط.

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