رسميا.. الأهلي يتعاقد مع الجزائري رياض بودبوز

ناقش مجلس إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، التعاقد مع اللاعب المغربي الدولي رياض بودبوز لاعب سان إتيان الفرنسي، فِيْ عملية انتقال حرة.

وانضم رياض بودبوز إلَّى سانت إتيان فِيْ موسم 2022-2022، وخاض 30 مباراة، وساهم بـ7 أهداف، وسجل 3 أهداف، وصنع 4 أهداف.

وهبط الأهلي للدوري الأصفر، ولم يقدم الأداء المنشود، وهُو ما يضمن عودة سريعة إلَّى الدوري المحترف، حيث خاض ثلاث مباريات، وانتصر فِيْ مباراة، وخسر أخرى، وتعادل.

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وهبط الأهلي للدوري الأصفر، ولم يقدم الأداء المنشود، وهُو ما يضمن عودة سريعة إلَّى الدوري المحترف، حيث خاض ثلاث مباريات، وانتصر فِيْ مباراة، وخسر أخرى، وتعادل.

ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي عَنّْ عقد بودبوز خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد إتمام اللاعب الفحص الطبي الكامل قبل التوقيع معه.

يستعد فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم لمواجهة العروبة فِيْ اليوم الرابع من مسابقة الدوري الأصفر، الأحد المقبل على ملعب نادي العروبة.

ويحتل الأهلي المركز التاسع فِيْ ترتيب دوري الدرجة الأولى، بأربع نقاط بعد 3 أيام، وفاز بنقطة واحدة فقط، وخسر أخرى، وتعادل نفسه.

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