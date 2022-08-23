رسميا.. الأهلي يعلن الحصول على “الكفاءة المالية”

أعلن النادي الأهلي برئاسة ماجد النفِيْع، ظهر اليوم الثلاثاء، حصوله رسمياً على شهادة الكفاءة المالية، للسماح باتفاقات جديدة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، بيانًا رسميًا للحصول على شهادة الكفاءة المالية رسميًا، وهُو ما يعَنّْي التسجيل الناجح لـ 5 لاعبين فِيْ صيف 2022. .

وبذلك سيتمكن الأهلي من تسجيل 5 لاعبين جدد فِيْ صيف 2022 هم “ليساندرو جويل، حارس مرمى البرازيل رينان ريبيرو، إبراهِيْم الزبيدي، يوسف العبدولي، زيد العَنّْزي”.

وافقت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة على منح الشهادة للنادي بعد استيفاء كافة المتطلبات الاقتصادية والالتزام بها والمتطلبات والمعايير اللازمة التي حددتها خلال المواعيد التي يحددها النظام مما يسمح بتسجيل جديد. اللاعبين.

وذكرت شهادة الكفاءة المالية أن النادي الأهلي يتعهد بالامتثال لالتزاماته التعاقدية والمالية وفق النطاق الذي حددته اللجنة حتى 31 مارس 2022، وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لبدء مشواره فِيْ الدوري الأصفر الذي ينطلق يوم غد الأربعاء الساعة 850 مساءً، على ملعب القيصومة كلاسيكو، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وذلك على النحو التالي جزء من الجولة الأولى من منافسات الدرجة الأولى.