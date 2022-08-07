رسميا.. الاتحاد يضم هِيْلدر كوستا نجم ليدز يونايتد

أعلن الاتحاد رسمياً عَنّْ التعاقد مع النجم الأنجولي هِيْلدر كوستا من ليدز يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية لدعم الفريق فِيْ الموسم الجديد.

وقع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي، النجم الأنجولي هِيْلدر كوستا، من فريق ليدز يونايتد الإنجليزي، على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء.

نشرت “الاتحاد”، اليوم الأحد، مقطع فِيْديو للنجم الأنجولي هِيْلدر كوستا، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”.

قال كوستا “كرة القدم لها أهمية كبيرة فِيْ العالم، إنها مثل الهُواء، لقد عشناها منذ زمن سحيق، ونحن كلاعبين كرة قدم نبحث دائمًا عَنّْ شخص يشاركنا هذا الشغف والتقاليد والتاريخ، الملاعب. إنهم ممتلئون وحب كرة القدم، كل ما نجده فِيْ نادي الاتحاد أهم وأشهر الأندية فِيْ آسيا، واليوم أنا هنا لأبدأ رحلتي مع الاتحاد مع نونو سانتو “.

كان كوستا فِيْ ليدز يونايتد منذ صيف عام 2022، عَنّْدما انضم من ولفرهامبتون واندرارز مقابل 17 مليون يورو.

عمل كوستا مع نونو سانتو، المدرب السابق للاتحاد فِيْ ولفرهامبتون، وسبق أن لعب كوستا مع بنفِيْكا وديبورتيفو لاكورونيا وموناكو، ولعب 71 مباراة مع ليدز يونايتد، وأحرز 8 أهداف وصنع 11.

الجدير بالذكر أن فريق الاتحاد يتواجد حاليًا فِيْ معسكره التدريبي بالنمسا، وفاز على سالزبورغ 4-3 يوم الأحد.