رسميا| الاتحاد يضم 3 نجوم جدد.. “سانتو يهز الشارع السعودي”

ضم نادي الاتحاد 3 نجوم جدد إلَّى قائمة الفريق الأول لكرة القدم، قبل الانطلاقة الرسمية لمسيرتهم، فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

يحل الاتحاد ضيفا على الفريق الكروي الأول لنادي العدالة، غدا الجمعة، فِيْ الجولة الأولى من دوري روشان للمحترفِيْن.

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وخسر العميد اللقب المحلي المرغوب فِيْه، لصالح نادي الهلال، فِيْ اليوم الأخير من الموسم الرياضي الماضي 2022-2022.

* اضافة 3 نجوم جدد لنادي الاتحاد

وبحسب الصحافِيْة الرياضية منار شاهِيْن، فإن المدرب البرتغالي نونو سانتو، مدير نادي الاتحاد، ضم 3 نجوم شبان، ضمن قائمة الفريق الأول لكرة القدم، فِيْ الموسم الرياضي الجديد. لتعويض العجز العددي الكبير على مقاعد البدلاء.

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وأشار شاهِيْن فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، إلَّى أن هؤلاء الثلاثة لاعبين صغار السن. أنهم

نور الدين البحر.

معتصم صديق.

مروان الصحفِيْ.

وأكد الإعلامي الرياضي أن سانتو سيعتمد كثيرًا على هؤلاء اللاعبين فِيْ الموسم الجديد، بالإضافة إلَّى الثنائي الشاب الآخر الذي يتواجد فِيْ قائمة الفريق الأول من الصفر ؛ وهما زكريا هُوساوي وأسامة المرمش.