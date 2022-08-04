رسميا| التحكيم يعلن قراره فِيْ قضية “حرمان الهلال من التعاقدات”

اتخذ المركز السعودي للتحكيم الرياضي قراره النهائي بشأن طلب “الإجراءات المؤقتة” المقدم من نادي الهلال، فِيْ قضية النجم الدولي محمد كانو.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل”. من أجل تجديد عقد كنو رغم توقيع اللاعب لنادي النصر بعد دخوله الفترة المجانية من عقده.

اقرأ أيضا

الانتصار يفاجئ الهلال. عرض جديد لرونالدو بـ “إغراءات كأس العالم”

تعليق جديد لحمد الله … وتغييرات رئاسية وإدارية فِيْ الاتحاد

عمر السومة رسميا “يودع” الأهلي .. وينتقل لهذا النادي!

من جهتها تقدمت إدارة الهلال بطلب “إجراءات مؤقتة” إلَّى مركز التحكيم الرياضي. للسماح بتسجيل العروض الجديدة، هذا الصيف ؛ حتى صدور حكَمْ نهائي فِيْ الاستئناف.

رد “التحكيم” على طلب نادي الهلال

وفِيْ هذا السياق أعلنت صحيفة “الرياضية” أن مركز التحكيم الرياضي رفض رسمياً طلب “الإجراءات المؤقتة” المقدم من إدارة الرئيس.

أنظر أيضا

كارثة للنصر. “البديل” المفاجئ حامد البلوي كشف عَنّْ نفسه فِيْ الاتحاد

مفاجأة | الحمد الله يطالب بـ «العودة» للنصر .. وتحرك نقابي عاجل

مفاجأة بن نافل … “الاتفاق مع ثنائي الهلال وتسوية مستقبل كاريلو”

وكشفت الصحيفة، فِيْ خبر عاجل منذ فترة، أن الهلال سيبقى محرومًا من العقود ؛ حتى القرار النهائي للاستئناف، والذي من المتوقع أن يتم بعد إغلاق السوق الصيفِيْ الحالي.

وتجدر الإشارة إلَّى أن عقوبات “الخلافات” ؛ كَمْا تضمنت الإيقاف 4 أشهر عَنّْ محمد كانو، وكذلك تعويضات مالية للنصر تقدر بنحو 27 مليون ريال.