رسميا. الجامعة السَعُودِيْة الإلكترونية تعلن افتتاح فروعها فِيْ ينبع والجبيل.. تعرف علي اهم تخصصات الجامعة

وشهدت الساعات القليلة الماضية إعلانًا هامًا جاء من الجامعة السَعُودِيْة الإلكترونية، وهُو إعلان تضمن افتتاح فرعين لها، وهما الفرعين الجديدتين اللتين وصلتا إلى كل من ينبع والجبيل، وتم إطلاق هذا الإطلاق الجديد بالتعاون مع وأوضحت الهِيْئة الملكية للمدينتين أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الإلكترونية والهِيْئة الملكية بينبع والجبيل وتتضمن مجموعة من الإجراءات والعناصر المهمة للعمل على تعزيز التعاون المشترك فِيْ من أجل تحقيق أهداف مشتركة وفق الاحتياجات التي تسعى المنطقة إلى تحقيقها، وسنحذف فِيْ هذه السطور أبرز ما أعلنته الجامعة السَعُودِيْة الإلكترونية فِيْ هذا الصدد.

تعلن الجامعة السَعُودِيْة الالكترونية افتتاح فرعيها فِيْ ينبع والجبيل

جاء الخلاف بين الجامعة والمدينين لإطلاق فروعهم فِيْ إطار العمل لتحقيق الخطط الاستراتيجية عن الجامعة السَعُودِيْة الالكترونية لتوسيع توافر التعليم الجامعي فِيْ جميع مناطق المملكة، وقد اتخذت هذه الخطوة استجابة للمهم أيضا من جانب الجامعة فِيْ سياق الحاجة الكبيرة لأهداف مشتركة تتماشى مع احتياجات الدولة. المنطقة التي جاءت إلى حد كبير فِيْ العديد من التخصصات النوعية التي تخدم مجالات السلطة الصناعية، وهُو ما يعمل على المساهمة بشكل كبير فِيْ تطوير المنتجات التي تواكب متطلبات سوق العمل، وكذلك العمل على تطوير وتعديل جميع متطلبات التنمية الشاملة، وهُو هدف رئيسي للمملكة فِيْ رؤية 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

أهم تخصصات الجامعة السَعُودِيْة الإلكترونية بينبع والجبيل

فِيْ سياق تقديم مجموعة من الخدمات التعليمية الإلكترونية للطلاب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من خلال الجامعة، أعلنت الجامعة أنها عملت على توفِيْر القبول فِيْ العديد من التخصصات المختلفة فِيْ الجامعة السَعُودِيْة الإلكترونية، وهذه التخصصات المحددة التي أتوا منها. التخصصات منها هِيْ تخصص المحاسبة وكذلك تخصص علوم البيانات بالإضافة إلى تخصص القانون وكذلك تخصص المالية وكذلك الوسائط الرقمية والصحة العامة وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية. والمعلوماتية الصحية وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال.