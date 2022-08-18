رسميا| الحائلي ينشر السعادة فِيْ الاتحاد.. “قرار دولي حاسم”

أنمار الهِيْلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، نشر السعادة فِيْ قلوب الملايين من مشجعي الفريق الأول لكرة القدم، فِيْ المملكة وحول العالم.

شهد الاتحاد أسابيع صعبة للغاية، من خسارة لقبي الدوري المحترفِيْن وكأس الملك 2022-2022 إلَّى قرارات لجنة المحترفِيْن السعودية فِيْ قضية نادي النصر والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

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وكانت “المهنية” قد أعلنت فِيْ وقت سابق، أن الاتحاد سيحرم من عقود “فترة قياسية”، خلال الميركاتو الشتاء المقبل، مع إيقاف حمدالله ومدير النادي مشعل السعيد “4 أشهر”، والرئيس التنفِيْذي حميد. البلوي “ستة أشهر”. للتفاوض بين الاثنين خلال الفترة المحمية لعقد النجم المغربي مع النصر.

* مفاجأة أنمار الهِيْلي “اللطيفة”

وفِيْ هذا السياق، أعلن الهِيْلي فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، عقوبة حرمان النادي من التعاقدات، هذا الصيف.

وأشار رئيس نادي الاتحاد إلَّى أن رفع العقوبة عَنّْ قلعة العميد يأتي بعد إغلاق قضيتي الثنائي الصربي ألكسندر بيسيتش وألكسندر بريجوفِيْتش المهاجمين السابقين لفريق كرة القدم الأول.

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وأوضح أنمار الهِيْلي أن الاتحاد دفع 1.842 ألف مليون دولار متأخرات لبريجوفِيْتش و 1600 ألف دولار لمواطنه بيسيتش.

وأشار الهِيْلي إلَّى أن النقابة لديها قضية أخرى تتعلق ببريغوفِيْتش بقيمة 10 ملايين يورو. حيث وصل إلَّى المحكَمْة الدولية للرياضة “كاس”.