رسميا.. الدول المرشحة لاستضافة كأس آسيا ومَوعِد إعلان المستضيف

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عَنّْ الدول المرشحة لاستضافة كأس آسيا 2023، بعد إعلان الصين انسحابها من تنظيم الحدث الرياضي.

وكانت الصين قد اعتذرت عَنّْ استضافة البطولة القارية. بسبب القيود المفروضة فِيْ البلاد، لمواجهة تفشي فِيْروس “كورونا”.

فتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الباب أمام الإعراب عَنّْ الاهتمام باستضافة البطولة لجميع الاتحادات الوطنية، اعتبارًا من 31 مايو 2022، وقد استجابت الاتحادات الأعضاء التالية وأبدت اهتمامًا بتقديم عرض لاستضافة البطولة قبل المَوعِد النهائي. تم تعيينه. مدد حتى 15 يوليو 2022.

وفقًا لنظام عملية تقديم طلبات الإقامة، تم توزيع تعليمات طلب الإقامة على الجمعيات الوطنية فِيْ 17 يوليو 2022، وسيكون المَوعِد النهائي لتقديم وثائق الترشيح للجمعيات الوطنية المتنافسة قبل 31 أغسطس 2022.

سيتم بعد ذلك إجراء تقييم شامل للعطاءات المتنافسة من قبل إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل أن يقوم المكتب التنفِيْذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم باختيار وإعلان الدولة المضيفة النهائية فِيْ 17 أكتوبر 2022.

وأعلن الاتحاد الآسيوي أن أربع دول تقدمت بطلبات لاستضافة البطولة هِيْ أستراليا وكوريا الجنوبية وقطر وإندونيسيا.

وأضاف أن إعلان الدولة المضيفة شرف استضافة كأس أمم آسيا 2023 سيجري فِيْ 17 أكتوبر المقبل.