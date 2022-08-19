رسميا| السومة يفاجئ الأهلي وجماهِيْره بـ”قرارات تاريخية” حاسمة

فاجأ الأسطورة السوري عمر السومة النادي الأهلي وجمهُوره بقرار رسمي حاسم بشأن مسيرته الكروية، خلال الفترة المقبلة.

ولعب السومة (33 عاما) فِيْ أول فريق لكرة القدم بالنادي الأهلي من 2014 إلَّى 2022.

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بعد الهبوط التاريخي لقلعة الراقي إلَّى “الدوري الأصفر”، انتقل الأسطورة السورية، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي، إلَّى نادي العربي القطري. لموسم رياضي واحد، على سبيل الإعارة.

* مفاجآت سوما للنادي الأهلي وجمهُوره

وفِيْ هذا السياق، أعلن السومة فِيْ تصريحات لصحيفة “عكاظ”، ترحيبه بـ “العودة” مرة أخرى للنادي الأهلي، بعد استكَمْال مهمته، صيف 2023.

وأكد عمر السومة أن للأهلي مكانة خاصة فِيْ قلبه. لأنها تمثل أهم مرحلة فِيْ مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

وأشار هداف الأهلي التاريخي إلَّى أن عودته إلَّى قلعة الراقي الصيف المقبل تعتمد فقط على أمرين. أنهم

– يطلبه مسئولو النادي.

تأهل الفريق لدوري المحترفِيْن مرة أخرى.

وعَنّْ سر نزول الأهلي .. رفض السومة الحديث فِيْ هذا الأمر، واكتفى بالقول “من السهل توجيه اتهامات لأشخاص معينين، لكن هذا ليس أخلاقيا، لذلك نحن جميعا نتحمل المسؤولية”. .

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أكدت الأسطورة السورية أنه ما زال يعاني نفسيا. بسبب نسب الأهلي حيث مكث عدة ليالٍ يتحدث إلَّى نفسه ويتساءل “هل هذا حقيقي أم مجرد حلم”

وألقى السومة بشرى سارة لجمهُور الأهلي، موضحًا أن تغريدة “أنا مع الأهلي والأهلي لي” ستبقى مثبتة على صفحته الرسمية على موقع التدوين الصغير الخاص بتويتر مدى الحياة. لأنها تجسد علاقتك بالقلعة الفخمة وانتمائك لهذا الكيان العظيم.

وفِيْ نهاية حديثه دعا عمر السومة جماهِيْر الأهلي إلَّى دعم الفريق الأول لكرة القدم. لأنه يحتاج إلَّى دعم، يريد أن يسمع “وفِيْ الوقت المناسب سنذهب سويًا”، فِيْ جميع الملاعب التي سيتواجد فِيْها الراقي.