رسميا.. الشباب يضم فهد المولد بعقد نهائي لثلاث مواسم

أعلن نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، رسميا التعاقد مع فهد المولد نجم المنتخب السعودي، ونادي الاتحاد، لدعم صفوف الليث مع الفهد.

انتهى عقد النجم فهد المولد مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فِيْ 1 يوليو 2022، ثم خفض المركز السعودي للتحكيم الرياضي عقوبة اللاعب على المنشطات، حيث أعلن عَنّْ إمكانية مشاركته مرة أخرى فِيْ مباريات كرة القدم بشكل رسمي.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب، عبر موقع المدونات الصغيرة “تويتر”، بيانا رسميا موقعا مع فهد المولد، للمواسم الثلاثة المقبلة.

وتمنت إدارة الشباب برئاسة “القضاة” النجاح للاعب فِيْ مهمته القادمة مع شيخ الأندية، كَمْا شكرت شركة “إف 16” الرياضية على دورها فِيْ إتمام الصفقة.

انضم فهد المولد، 27 عامًا، إلَّى الشباب فِيْ انتقال مجاني، بدءًا من فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية.

تمكن خالد البلطان من إقناع فهد المولد بتوقيع عقود التأسيس الخاصة به مع الشباب، لضمان مشاركة اللاعب قبل مونديال 2022 فِيْ قطر، حيث يظل أحد الخيارات الرئيسية للمدرب الفرنسي هِيْرفِيْ رينارد.

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