رسميا.. الطائي يجدد للكبيتانو ويتعاقد مع وسط الهلال وحارس التعاون

أعلن نادي الطائي رسمياً تجديد قائد الفريق عبدالعزيز الحربي، وتعزيز صفوف الفريق الأول بصفقتين استعداداً للموسم المقبل فِيْ دوري المحترفِيْن.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الطائي على موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة للنجم المخضرم عبدالعزيز الحرابي معلنا التجديد حتى عام 2024.

بالإضافة إلَّى التجديد للحربي، أعلن نادي الطائي عَنّْ توقيع ابن الهلال النقيب محمد القنيان حتى صيف 2024.

مثّل لاعب الوسط محمد القنعان البالغ من العمر 23 عامًا نادي الخليج الموسم الماضي، والجبلين فِيْ دوري الدرجة الأولى الموسم السابق، ولعب مع النجوم والدرعية، فضلًا عَنّْ تدرجه فِيْ دوري الدرجة الأولى. مجموعات سنية فِيْ نادي الهلال.

على صعيد آخر، أكَمْلت إدارة نادي الطائي إجراءات تعيين حارس المرمى معتز البقاوي حتى عام 2025.

استقبل الطائي الوافد الجديد البقاوي بطريقته الخاصة بفِيْديو عبر حساب النادي يعرض أبرز ولمسات حارس المرمى وردود أفعاله مع التعاون.

وفِيْ نهاية الفِيْديو قال البقاوي لجمهُور الطائي “السلام عليكَمْ يا جماهِيْر العز. واليوم انا سعيد وانضم الى صفوفكَمْ وان شاء الله افعل”. حسن ظنكَمْ.”