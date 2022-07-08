رسميا.. العدالة يوقع مع صانع ألعاب منتخب البيرو

أعلن نادي العدالة برئاسة عبدالعزيز المهدي، فِيْ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، رسميا، توقيع فريق كرة القدم البيروفِيْ كريستوبال غونزاليس.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العدالة عبر موقع التدوين المصغر تويتر مقطع فِيْديو ترحيبيًا من لاعب خط الوسط البيروفِيْ كريستوبال غونزاليس.

انضم كريستوفر جونزاليس، 29 عامًا، إلَّى نادي دي لا جوستيسيا من نادي سبورت كريستال البيروفِيْ.

وحسم العدل الصفقة لصالحه، بعد منافسة قوية مع نادي الرائد، سعت لضم اللاعب، لتقوية صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

كريستوبال غونزاليس، يلعب فِيْ وسط لاعب الوسط والجناح الأيمن والأيسر، وانتصر فِيْ فريقه السابق فِيْ 22 مباراة، وسجل 9 أهداف وسجل هدفِيْن، فِيْما لعب 14 مباراة مع منتخب بيرو فِيْ تصفِيْات كأس العالم. لم يسجل أو يساعد.

وتمكن فريق العدالة من الصعود إلَّى دوري المحترفِيْن مع ناديي الخليج والوحدة، فِيْما أنهى الرائد منافسات الدوري الموسم الماضي فِيْ المركز السابع برصيد 36 نقطة.

جدير بالذكر أن نادي العدل سبق أن تعاقد مع حارس المرمى ميلان مياتوفِيْتش والمدافع الغيني ديرستام والمدافع السويسري مارتن.