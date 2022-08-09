رسميا| العربي يعلن التعاقد مع السومة من الأهلي.. ويكشف عَنّْ مفاجأة

أعلن العربي القطري العقد الرسمي مع الأسطورة السوري عمر السومة قلب هجوم فريق الأهلي الأول الكروي.

السومة 33 عاما لعب للنادي الاهلي لمدة 8 سنوات. حيث التحق بصفوف فريق كرة القدم الأول، صيف 2014، من القادسية الكويتي.

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خلال تلك الفترة، لعب الأسطورة السورية 242 مباراة رسمية فِيْ مختلف المسابقات، وسجل 195 هدفًا وقدم 30 تمريرة حاسمة لزملائه.

العربي يعلن تعاقده مع عمر السومة

وكشف العربي، فِيْ بيان رسمي، مؤخرًا، عَنّْ تعاقد السومة لموسم رياضي واحد، على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو 2023.

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العملاق القطري، الأسطورة السورية، أخذ القميص رقم 9 مع فريق كرة القدم الأول.

يشار إلَّى أن العربي “باع” هدافه الغابوني آرون بوبيندزا لفريق الشباب الأول لكرة القدم فِيْ ميركاتو الصيف الحالي.