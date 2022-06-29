رسميا.. الفِيْحاء يجدد عقد فوك راسوفِيْتش حتى 2025

أعلن نادي الفِيْحاء، برئاسة عبد الله أبانمي، رسميا تجديد عقد المدرب الصربي فوك راسوفِيْتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025.

استعان الفِيْحاء بالمدرب فوك رازوفِيْتش، فِيْ يونيو من العام الماضي (2022) لمدة عامين، وبعد أدائه الرائع، مدد مجلس الإدارة عقده موسمين آخرين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الفِيْحاء على موقع التدوين الصغير “تويتر” الليلة الأربعاء مقطع فِيْديو للمدرب الصربي فوك راسوفِيْتش بعَنّْوان “الباقي والتوسع”.

استطاع الفِيْحاء بقيادة الصربي فوك راسوفِيْتش تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفِيْن 2022، وهُو اللقب الأول فِيْ تاريخه.

وفِيْ السياق ذاته، احتل أول فريق كرة قدم لفريق الفِيْحاء المركز التاسع فِيْ جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن برصيد 35 نقطة.

وكان المدرب الصربي، فِيْ رحيل الفِيْحاء الموسم الماضي، أقوى مدافع فِيْ الدوري، حيث استقبلت شباكه 24 هدفا.

الفِيْحاء بقيادة فوك راسوفِيْتش فِيْ جميع المسابقات 11 فوزا و 11 تعادلا و 11 خسارة وسجل 29 هدفا واستقبلت شباكه 26 هدفا.