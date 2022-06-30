رسميا.. الفِيْحاء يضم حارس مرمى القادسية

أعلن نادي الفِيْحاء، برئاسة السيد عبدالله بن أحمد أبانمي، التعاقد مع حارس المرمى فِيْصل المسراحي رسمياً، لدعم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

كان مسرحي ضمن الفئات العمرية لنادي القادسية إلَّى أن مثل فريق كرة القدم الأول لعدة مواسم، قبل أن ينتقل إلَّى صفوف الفِيْحاء.

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وجرت مراسم توقيع العقد فِيْ قاعة الشيخ عثمان الرشيد للمحاضرات والمؤتمرات بمقر نادي الفِيْحاء بعقد احترافِيْ لمدة عامين.

تلقى الحساب الرسمي لنادي الفِيْحاء، عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مساء اليوم الخميس مقطع فِيْديو لحارس المرمى فِيْصل المسراحي بعَنّْوان “الفهد الجديد”.

من جانبه أعرب فِيْصل مسراحي عَنّْ سعادته بتجربة احترافِيْة جديدة مع نادي الفِيْحاء، ووعد جماهِيْر الفِيْحاوي ببذل الجهد لخدمة الفريق مع زملائه.