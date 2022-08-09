رسميا| النصر “يجر” حمد الله إلَّى المحاكَمْ.. تطور مفاجئ

أعلن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة موسالي المعمر، رفع دعوى جديدة بحق النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

ولعب حمدالله (31 عاما) لنادي النصر فِيْ الفترة من أغسطس 2022 حتى نوفمبر 2022، حيث سجل 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية، فِيْ مختلف المسابقات.

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وبعد انتهاء عقده مع العالم وقع النجم المغربي الكبير مع فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ الشتاء الماضي ميركاتو “يناير 2022”. لتصعيد الأزمة إلَّى لجنة الاحتراف السعودية.

* قضية جديدة للنصر ضد عبدالرزاق حمدالله

وبحسب تسريبات لجنة المهنية السعودية “تحقيقات”، زعم النصر أنه رفع دعوى أمام المحكَمْة العامة بجدة، ضد الحمد الله، فِيْ 29 مارس 2022.

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وفِيْ الدعوى المرفوعة حتى الآن، طالب النصر بتعويض مالي قدره 930 ألف ريال سعودي من عبد الرزاق حمدالله.

هذا التعويض مقابل أثاث إقامة النجم المغربي، خلال فترة وجوده فِيْ الفريق الكروي الأول لنادي النصر.