رسميا| النصر يحسم مستقبل أبوبكر بـ”قرار تاريخي”

قرر مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصلى معمر، مستقبل النجم الكاميروني فنسنت أبو بكر قلب هجوم فريق كرة القدم الأول، قبل أيام قليلة من انطلاق مونديال 2022-2023 الجديد. موسم الرياضة.

وانضم أبو بكر إلَّى فريق ميركاتو الأول لكرة القدم لنادي النصر من فريق بشكتاش التركي الصيف الماضي فِيْ صفقة انتقال مجانية.

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منذ وصوله إلَّى القلعة الدولية، سجل المهاجم الكاميروني 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة أخرى، خلال 27 مباراة رسمية فِيْ مختلف المسابقات المحلية والقارية.

النصر يقرر مستقبل فنسنت أبو بكر

أعلن مجلس إدارة نادي النصر تسلم أبو بكر رسميا القميص رقم “9”، فِيْ الموسم الرياضي الجديد.

وكشف النصر أن المهاجم الكاميروني ؛ سيكون ثالث لاعب فِيْ تاريخ النادي يرتدي القميص رقم 9. بعد علي يزيد والأسطورة ماجد عبد الله.

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وبذلك تكون إدارة النصرة قد أغلقت بالكامل باب خروج فنسنت أبو بكر فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

يشار إلَّى أن نادي الزمالك المصري وفنربخشة التركي حاولا، فِيْ الأيام الأخيرة، التعاقد مع أبوبكر.