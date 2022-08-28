رسميا.. النصر يعلن عَنّْ مفاجأة سارة لجماهِيْره

اعلن نادي النصر برئاسة مصالي المعمر ظهر اليوم الاحد تجديد عضويته الذهبية للبروفِيْسور مسفر بن خيرالله المطيري بقلعة العلم.

نشر الحساب الرسمي لنادي النصر، على موقع التدوين المصغر “تويتر”، صورة مسفر بن خيرالله المطيري، يشرح فِيْها دفعه مبلغ 400 ألف ريال رسوم العضوية الذهبية، متمنياً له التوفِيْق فِيْ ناديه العالمي، فِيْ مفاجأة سارة له. جماهِيْر نادي العاصمة.

على صعيد آخر، فجر ياسر الشهراني رئيس مجلس محبي النصر مفاجأة سارة للجماهِيْر قائلا “هناك 12 أغنية جماعية جاهزة للتنفِيْذ، وعدد راكبي الدراجات العالميين غير مؤكد. الوحيد “. من يؤيد نجاحها، مشيرا إلَّى ضرورة زيادة الحضور الجماهِيْري خلال المباريات المقبلة.

وقدم النصر رسميا للجماهِيْر لأول مرة بنجومه الجدد ومدربه الفرنسي رودي جارسيا فِيْ بروفة أولى تمكن خلالها من تسجيل نقاط كاملة.

عين النصر المدرب الفرنسي رودي جارسيا لإدارة الفريق الأول لكرة القدم، مع إضافة 4 لاعبين فِيْ صيف 2022، حتى الآن هم البرازيلي لويس جوستافو والكولومبي ديفِيْد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان وعبد الرحمن. غريب.

فاز فريق نادي النصر الكروي الأول على نظيره الوحدة، بنتيجة 1-0، فِيْ مباراة الفريقين على ملعب مرسول بارك بالرياض، ضمن مباريات الدور الأول من دوري روشان السعودي، لمنافسات 2022-2023 الرياضية. الموسم.

وفاز النصر بالنقاط الثلاث الأولى من مسيرته فِيْ مسابقة دوري روشان السعودي، فِيْما تجمد نادي الوحدة الصاعد حديثا بدون نقاط.