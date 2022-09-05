رسميا| النصر يودع نجمه رغم إغلاق الميركاتو

يودع نادي النصر أحد نجوم فريق كرة القدم الأول هذا الصيف رغم إغلاق السوق الصيفِيْ.

أجرى النصر “تغييرات مهمة” فِيْ صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف. حيث استأجر الجناح الدولي الشاب عبد الرحمن غريب.

اقرأ أيضا

نجم النصر “يعرض” على الأهلي فِيْ أغرب صفقات 2022 .. وقرار معاذ

هل ينهِيْ نجم الهلال عقده قبل “قمة” الزمالك .. حَقيْقَة القرار المفاجئ

النصر يرد على “الرياضة” .. قرار عاجل بعد إحراج عائلة معمر المسلية

بالإضافة إلَّى غريب، تألفت الرباعية الدولية من “الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والإسباني ألفارو غونزاليس والإيفواري جيزلان كونان والبرازيلي لويس جوستافو”.

الخروج الرسمي لنجم نادي النصر

وفِيْ هذا السياق أعلن الفِيْصلي عَنّْ التعاقد مع رائد عزيبي حارس مرمى فريق النصر الأول لنادي النصر.

أنظر أيضا

سالم الدوسري “يقلد” الحمد الله. هل ينتقل من الهلال إلَّى الاتحاد

بن نافل يغري نجم الاتحاد بعد “تجديد رئاسته للهلال” … واللاعب يرد

وكشف الفِيْصلي، فِيْ بيان رسمي، أن العزيبي وقع عقودا تربطه بفريق كرة القدم الأول، مما دفعه إلَّى توقيع عقود. لموسم رياضي واحد، على سبيل الإعارة.

وتجدر الإشارة إلَّى أن الميركاتو الصيفِيْ لأندية “الدرجة الأولى” فِيْ الدوري الأصفر ما زال ساريًا حتى الآن.