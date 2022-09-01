رسميا| الهلال يجدد عقد نجمه

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، تجديد عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

حرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل” بقرار من غرفة تسوية المنازعات. عَنّْ تجديد عقد نجمها الدولي الكبير محمد كنو، رغم توقيعه على منافسه النصر، بعد دخوله وقت الفراغ.

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خلال اليومين الماضيين، خسر المدير استئنافه أمام مركز التحكيم الرياضي، الذي أكد العقوبة رسميًا. أن إدارة بن نافل لا تضم ​​أي لاعب خلال الصيف الحالي أو الشتاء المقبل.

* الهلال يجدد عقد عبدالله رديف

وكشف الهلال فِيْ بيان رسمي، عَنّْ تجديد عقده مع عبد الله رديف لاعب الفريق الأول الشاب، قبل مغادرته إلَّى التعاون.

وانتقل رديف (19 عاما) إلَّى فريق نادي التعاون الأول لكرة القدم. لموسم رياضي واحد، على سبيل الإعارة، فِيْ الساعات الأخيرة من Mercato.

وأشار الهلال إلَّى أن عقد الاحتياطي الجديد سيربطه بالفريق الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو 2026.