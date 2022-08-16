رسميا| الهلال يحسم صفقة كبرى.. ضربة بن نافل !

قرر مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، اتفاقًا رسميًا، قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

الهلال محروم حاليا من العقود بقرار من غرفة تسوية المنازعات. عَنّْ تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم رغم توقيعه لنادي النصر بعد دخوله وقت الفراغ.

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تقدمت إدارة الزعيم، باستئناف رسمي إلَّى مركز التحكيم الرياضي، وسط توقعات بإصدار القرار النهائي الأحد المقبل 21 أغسطس.

* الهلال يوقع رسميا راعيا جديدا

أعلن الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عَنّْ اتفاق الهلال الرسمي مع شركة جديدة. رعاية أول فريق كرة قدم فِيْ الموسم الرياضي الجديد.

وسابقاً فسخ مجلس بن نافل عقد الرعاية مع شركة “إعمار” الإماراتية الذي تم توقيعه فِيْ عام 2022. لمدة 5 سنوات كاملة.

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وكشف العجلان فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن الهلال سيعلن عَنّْ الراعي الجديد، والذي سيكون حاضرا على صندوق قميص الفريق الأول لكرة القدم، فِيْ 22 أغسطس.

وأشار الموقع الرياضي إلَّى أن الإعلان عَنّْ الراعي الجديد سيتزامن مع إطلاق هُوية نادي الهلال الجديدة.