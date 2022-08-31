رسميا| الهلال يصدم الملايين.. و”يستغنى” عَنّْ نجمه بشكل مفاجئ !

فاجأ مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل الملايين من متابعيه بـ “الاستغناء” عَنّْ أفضل مواهبه، فِيْ الساعات الأخيرة من الميركاتو.

حرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل” بقرار من غرفة تسوية المنازعات. عَنّْ تجديد عقد نجمها الدولي الكبير محمد كنو، رغم توقيعه على منافسه النصر، بعد دخوله وقت الفراغ.

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خلال اليومين الماضيين، خسر المدير استئنافه أمام مركز التحكيم الرياضي، الذي أكد العقوبة رسميًا. أن إدارة بن نافل لا تضم ​​أي لاعب خلال الصيف الحالي أو الشتاء المقبل.

* نجم الهلال ينتقل لنادي التعاون

وفِيْ هذا السياق، أعلن نادي التعاون، فِيْ بيان رسمي، عَنّْ توقيع عبدالله رديف مهاجم فريق الهلال لكرة القدم الأول لنادي الهلال، وأفضل مواهبه حتى الآن.

وأشار التعاون إلَّى أن رديف وقع عقوداً تربطه بالفريق الأول لكرة القدم. لموسم رياضي واحد، على سبيل الإعارة.

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جاء قرار ريديف لتمرير التعاون ؛ بسبب رغبته فِيْ المشاركة فِيْ مونديال 2022 مع منتخب السعودية لكرة القدم، حيث يصعب عليه التواجد فِيْ تشكيل الهلال الذي يضم نجوم أجانب كبار فِيْ الهجوم ؛ أمثال النيجيري أوديون إيغالو ومالي موسى ماريغا.

يشار إلَّى أن رديف البالغ من العمر 19 عامًا هُو أحد أبناء نادي الهلال الذي تخرج بفئاته العمرية المختلفة، قبل أن يتم ترقيته إلَّى أول فريق كرة قدم، ولعب فِيْه 3 مباريات رسمية، قدم فِيْها. بواسطة مساعد واحد.