رسميا.. الهلال يفقد أحد نجومه أمام الزمالك

كشف الإعلامي خالد العمار، عَنّْ غياب أحد نجوم الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، فِيْ مباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك المصري، فِيْ كأس سوبر لوسيل.

وكان الهلال قد حقق الرقم القياسي الكامل فِيْ الجولات الثلاث الأولى من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023، بعد فوزه على الخليج والفِيْحاء والفتح.

ويستعد الزعيم لمواجهة نظيره المصري الزمالك، فِيْ نهائي كأس السوبر لوسيل، فِيْ افتتاح استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي سيستضيف نهائي مونديال “قطر 2022”.

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– غياب الهلال

وكتب العمار عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الصغير “تويتر” “تأكد غياب جانغ عَنّْ مواجهة الزمالك”.

تعرض جانغ هِيْون سو لإصابة فِيْ الفخذ خلال معسكر الفريق فِيْ إنجلترا، وغاب عَنّْ المتصدر فِيْ المباريات الثلاث السابقة فِيْ دوري روشان السعودي، وكذلك غاب عَنّْ الزمالك المصري فِيْ كأس سوبر لوسيا.

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