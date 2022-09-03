رسميا| الهلال يكشف.. حَقيْقَة “غياب” سالم الدوسري عَنّْ قمة الزمالك

نقل فهد المفرج الرئيس التنفِيْذي لنادي الهلال بشرى سارة لجماهِيْر الفريق الكروي الأول قبل مواجهة الزمالك المصري على كأس لوسيل بالدوحة بقطر.

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث فِيْ قطر، إقامة مباراة بين بطل الدوري السعودي للمحترفِيْن وحامل الدوري المصري، على ملعب لوسيل الذي سيستضيف نهائي مونديال 2022.

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توج الهلال بلقب دوري المحترفِيْن فِيْ الموسم الرياضي الماضي 2022-2022، فِيْما توج الزمالك بالبطولة المصرية قبل أيام.

تصريحات المفرج قبل قمة الهلال والزمالك

وأعلن المفرج، فِيْ تصريحات لأحد المواقع المصرية، أنه سيتوجه إلَّى العاصمة القطرية فِيْ 7 سبتمبر المقبل استعدادًا لمواجهة الزمالك.

وكشف المدير العام، أن المدير الفني سيدخل مباراة البطل المصري، دون أي إصابة، وفِيْ خضم تصرف جميع نجوم فريق كرة القدم الأول.

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وأضاف “غدا سنلعب مباراة مهمة أمام الفاتح، فِيْ الجولة الثالثة من دوري المحترفِيْن السعودي روشان. نتمنى ألا يصاب أي لاعب”.

تصريحات فهد المفرج تؤكد استعداد الساحر سالم الدوسري المصاب فِيْ اليومين الماضيين، وتعَنّْي أيضا عودة الظهِيْر الأيسر ياسر الشهراني بعد غياب طويل.