رسميا| بإجماع الأصوات.. البصرة تستضيف “خليجي 25”

منح اتحاد الخليج العربي لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميا مدينة البصرة العراقية، حق استضافة النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25”.

تقام النسخة الخامسة والعشرون من كأس الخليج العربي فِيْ البصرة فِيْ الفترة من 6 إلَّى 19 يناير 2023.

صوت اتحاد كأس الخليج العربي بالاجماع على استضافة البصرة “خليجي 25″، على أن تستضيف دولة العراق البطولة للمرة الثانية فِيْ تاريخها، بعد استضافتها عام 1979 فِيْ بغداد.

وأصدرت بيانا رسميا يوم الخميس.

عقد المكتب التنفِيْذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعا برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد، تم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها تقرير لجنة التفتيش العربية. اتحاد كأس الخليج بعد زيارته الأخيرة لمدينة البصرة التي ستستضيف منافسات الخليج الـ25.

واضاف البيان ان الامين العام للاتحاد جاسم سلطان الرميحي قدم شرحا مفصلا لاستعدادات البصرة لاستضافة البطولة حيث وضع المكتب التنفِيْذي فِيْ مقدمة اخر المستجدات وسير العمل فِيْ الملاعب والفنادق. . فِيْ المدينة.

وخلص البيان، بعد الاطلاع على التقرير، إلَّى أن المكتب التنفِيْذي أكد أهلية البصرة لاستضافة كأس الخليج الخامس والعشرين فِيْ المَوعِد المقرر (6 – 19 كانون الثاني / يناير 2023)، وفق الصلاحيات الممنوحة له من قبل الجمعية. الاجتماع الأخير. الاجتماع الذي عقد فِيْ العاصمة القطرية الدوحة (20 سبتمبر 2022).

وتجدر الإشارة إلَّى أن كأس الخليج العربي تقام كل عامين فِيْ إحدى الدول الثماني المنتسبة لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، علما أن العراق كان سيستضيف بطولة “خليجي 24″، لكن هذا لم يحدث بسبب الحظر الذي كان مفروضا على الكرة العراقية فِيْ ذلك الوقت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفِيْفا”.