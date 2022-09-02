رسميا| بسبب حمد الله.. عقوبة قاسية من “فِيْفا” ضد الاتحاد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفِيْفا)، اليوم الجمعة، حرمان نادي الاتحاد رسميا من التعاقدات.

النقابة محرومة بشكل أساسي من العقود، فِيْ شتاء ميركاتو القادم، بقرار من لجنة الاحتراف السعودية ؛ فِيْ سياق قضية النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله.

اقرأ أيضا

يحرمون انتصار العقود ويعيدون اكتشاف الوحدة .. حَقيْقَة الرعب الكبير

قرار يهز الانتصار والاتحاد .. حسم مَوعِد عودة الحمد الله ومفاجأة مدهشة.

معاذ يفاجئ الملايين .. “تجديد وطرد ثلاثي الاهلي وضم نجم النصر”

واتهمت اللجنة المهنية السعودية النقابة ومسؤوليها بالتفاوض مع الحمد الله، خلافاً للقواعد ؛ خلال الفترة المحمية من عقده مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

* نفِيْ عقود نادي الاتحاد

وفِيْ هذا السياق كشف المحامي الرياضي أحمد الشيخي، تحت عَنّْوان “خاص”، عَنّْ منع الفِيْفا، نادي الاتحاد، من تسجيل لاعبين جدد ؛ سواء محليًا أو دوليًا.

وأشار الشيخي، عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، إلَّى أن “الفِيْفا” بعثت بخطاب “منع” إلَّى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأوضح القانون الرياضي أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم ؛ يأتي ذلك بسبب عدم سداد نادي الاتحاد المبالغ المستحقة للاعب الفرنسي يوسف نياكاتي لاعب الفريق الأول السابق.

* الحمد لله سبب الجملة الجديدة للإتحاد

انضم نياكاتي إلَّى فريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد، صيف 2022. ولموسم رياضي على سبيل الاعارة من الوحدة.

لكن إدارة أنمار الهِيْلي رفضت إتمام القرض وتوصلت إلَّى اتفاق مع اللاعب الفرنسي لإنهاء العقد فِيْ يناير 2022 مقابل دفع مبلغ معين له لم يلتزم به لاحقًا.

ومن المثير للاهتمام أن النقابة أنهت قرض نياكاتي، الذي انتقل بعد ذلك مباشرة من الوحدة إلَّى العقد ؛ كان من المقرر أصلا إدراج النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله فِيْ قائمة الفريق الأول لكرة القدم، بعد ضمه فِيْ يناير الماضي.