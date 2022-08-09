رسميا.. تاباتا إلَّى بالميراس رغم عرض الأهلي الضخم

كشفت تقارير صحفِيْة عَنّْ مفاجأة صادمة بسبب رفض البرتغالي برونو تاباتا عرض النادي الأهلي والتعاقد مع نادي بالميراس البرازيلي.

أعلن نادي بالميراس البرازيلي، صباح الثلاثاء، تعاقده الرسمي مع النجم البرتغالي برونو تاباتا، نجم سبورتنج لشبونة.

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وبحسب موقع “جول”، رفض تاباتا عرض الأهلي الذي كان أعلى بنسبة 60٪ من عرض بالميراس قبل الانتقال إليه.

حاولت إدارة الأهلي ضم تاباتا فِيْ فترة الانتقالات الشتوية الماضية لكن العملية توقفت فِيْ اللحظات الأخيرة ؛ للوظائف غير المكتملة.

من ناحية أخرى، هبط الأهلي إلَّى الدرجة الأولى السعودي للمرة الأولى فِيْ تاريخه، بعد تعادل سلبي مع الشباب فِيْ اليوم الأخير من الموسم الماضي.

يشار إلَّى أن منافسات الدرجة الأولى ستبدأ فِيْ 22 أغسطس، عَنّْدما تقرر رسميا مشاركة الأهلي برفقة مدرب الأوروغواي روبرت سيبولدي، بعد تمديد العقد بينهما حتى يونيو 2023.